Journées européennes du patrimoine à la Mine Témoin, Mine Témoin d’Alès, Alès

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouvrage d’art minier unique en France, la Mine Témoin est un témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes. Ancien centre d’apprentissage, il a formé plusieurs générations de mineurs.
La visite guidée vous amène à parcourir 700 mètres de galeries entièrement commentées, offrant une rétrospective saisissante des techniques, outils et conditions de travail dans les mines, du XIXe siècle jusqu’à la fermeture des derniers puits.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
- Visite guidée sur réservation de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h – dernier départ 11h et 16h30.
- Tarif réduit : 9,50€ par adulte / 5,50€ de 6 à 17 ans / Gratuit moins 6 ans.
Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr
