Journées européennes du patrimoine à la Mine Témoin, Mine Témoin d’Alès, Alès

Journées européennes du patrimoine à la Mine Témoin 19 et 20 septembre Mine Témoin d’Alès Gard

Tarif spécial : 9,50€ par adulte / 5,50€ de 6 à 17 ans / Gratuit moins 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvrage d’art minier unique en France, la Mine Témoin est un témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes. Ancien centre d’apprentissage, il a formé plusieurs générations de mineurs.

La visite guidée vous amène à parcourir 700 mètres de galeries entièrement commentées, offrant une rétrospective saisissante des techniques, outils et conditions de travail dans les mines, du XIXe siècle jusqu’à la fermeture des derniers puits.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Visite guidée sur réservation de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h – dernier départ 11h et 16h30.

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr

Redécouvrez l’univers minier avec les visites guidées. Patrimoine Histoire