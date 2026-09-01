Journées européennes du patrimoine à l’abbaye de Saint-Maurice JEMP 2026 Abbaye de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Journées européennes du patrimoine à l’abbaye de Saint-Maurice JEMP 2026

Abbaye de Saint-Maurice 49 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Saint-Maurice vous ouvre ses portes de 11h à 19h pour un week-end de découvertes, de rencontres et de partage.

Entre patrimoine, nature et création contemporaine, venez explorer ce site d’exception à travers une programmation gratuite mettant à l’honneur les femmes et les hommes qui contribuent chaque jour à sa préservation et à sa valorisation artistes, artisans, producteurs et gardes du littoral. Expositions, dégustations, démonstrations et visites guidées rythmeront ces deux journées, pour le plaisir des petits comme des grands.

Exposition Entaille | Yves Tilly, sculpteur

L’artiste Yves Tilly présente Entaille, une série de sculptures réalisées à partir de pièces de bois issues d’arbres abattus sur la presqu’île de Rhuys, où se situe son atelier.

Travaillant le bois encore vert, il y pratique des entailles avant que le séchage et la perte de sève n’en modifient la forme. Chaque œuvre raconte ainsi une histoire singulière, intimement liée à la vie de l’arbre et à sa transformation.

La pierre sèche un savoir-faire patrimonial en action

Exposition au cœur du chantier de restauration

À la suite d’une formation qualifiante menée sur le site avec l’Association des Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche, découvrez les travaux de restauration réalisés et les techniques mises en œuvre.

Cette exposition vous invite à comprendre les principes de la construction en pierre sèche, les enjeux de transmission de ce savoir-faire reconnu et l’importance de faire vivre aujourd’hui cette filière patrimoniale.

La cuvée Laïta Rencontre et dégustation avec Les Bouteilles à l’Amer

A partir de 14h samedi et dimanche

Partenaire de la valorisation des pommes du verger de Saint-Maurice depuis 2024, la micro-cidrerie Les Bouteilles à l’Amer vous propose de découvrir la cuvée parcellaire Laïta.

À travers un temps d’échange et de dégustation, découvrez les différentes étapes de fabrication de ce cidre et le savoir-faire artisanal qui permet de révéler toute la richesse du terroir de la vallée de la Laïta.

Visites flash Les coulisses d’un site en mouvement

Départs toutes les heures

Tout au long de la journée, les gardes du littoral vous accompagnent pour une découverte du site à travers son histoire, ses paysages et les actions menées pour sa préservation.

Ces visites courtes et accessibles à tous offrent un regard privilégié sur les multiples acteurs qui participent à la vie de l’abbaye et de son domaine naturel. .

Abbaye de Saint-Maurice 49 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’abbaye de Saint-Maurice JEMP 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS