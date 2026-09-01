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AGENDA · Lasalle

Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Place du village Lasalle

dimanche 20 septembre 2026 · Place du village · Lasalle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place du village
Adresse
Place Jean Gazaix
Ville
30460 Lasalle
Département
Gard
Tarif

Lasalle

Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle

Place du village Place Jean Gazaix Lasalle Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Partez à la découverte des anciennes filatures de Lasalle lors d’une visite-balade commentée.
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Place du village Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 47 60 36 71  l.bouchez@orange.fr

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English :

Set out to explore the old spinning mills of Lasalle on a guided walking tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Lasalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

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