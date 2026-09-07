Journées européennes du patrimoine à l’église de Guermantes : visite commentée, Église de Guermantes, Guermantes

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à l’église de Guermantes : visite commentée Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Guermantes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine à l’église de Guermantes.

Au programme :

15h00 : Présentation de l’histoire de la construction de l’église. Découvrez l’histoire de l’église de Guermantes, son architecture, ses évolutions au fil des siècles et les grandes étapes de sa construction.

Notre exposition photographique « Guermantes jadis et d’aujourd’hui » et également en libre accès.

Entrée libre et gratuite.

Venez découvrir ou redécouvrir notre patrimoine !

Église de Guermantes 1 rue des Lilandry, 77600 Guermantes Guermantes 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite commentée

©Mairie de Guermantes