AGENDA · Moëze
Journées européennes du patrimoine à l’église de Moëze Moëze
samedi 19 septembre 2026 · Moëze
Informations pratiques
Moëze
Journées européennes du patrimoine à l’église de Moëze
rue de l’église Moëze Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites, exposition et concert.
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rue de l’église Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 88 mairie@moeze.fr
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English : European Heritage Days in Moëze
Tours, exhibition and concert.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église de Moëze Moëze a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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