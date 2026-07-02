Informations pratiques

Moëze

Journées européennes du patrimoine à l’église de Moëze

rue de l’église Moëze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites, exposition et concert.

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rue de l’église Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 88 mairie@moeze.fr

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English : European Heritage Days in Moëze

Tours, exhibition and concert.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église de Moëze Moëze a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan