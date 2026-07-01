Visite commentée : montée au clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze, Église Saint-Pierre, Moëze

Informations pratiques

Visite commentée : montée au clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. 148 marches à gravir donc condition physique adaptée à l’effort requise. Enfants accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un panorama à couper le souffle depuis le clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze !

Grimpez au sommet du clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze et profitez d’une vue imprenable à 360° !

Admirez un panorama exceptionnel sur :

le Marais de Brouage,

le célèbre pont Transbordeur,

et bien d’autres trésors du paysage charentais.

Une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de belles vues, de patrimoine… et de sensations en hauteur !

Église Saint-Pierre 10 Rue Mal Leclerc, 17780 Moëze, France Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’église fut complètement ruinée à l’époque des guerres de Religion, au XVIe siècle. De ce monument, seul le clocher subsiste. Par son architecture, le clocher semble appartenir au XIVe siècle. Il est formé d’un fût carré avec contreforts aux angles surmontés de frontons triangulaires et de crochets. Une flèche en pierre à huit pans le domine. Elle possède des crochets sur les arêtes et des séries de triangles sur les ouvertures. Quatre clochetons aigus coupent les quatre angles. Quatre autres semblables aux premiers coupent l’arc de la base de la flèche sur chaque face. Dans le bas, une bordure ogivale simule une fenêtre. Ce clocher est l’ouvrage des Anglais. Il servit d’amer aux navigateurs pour l’entrée de la rade de l’île d’Aix.

Un panorama à couper le souffle depuis le clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze !

© Elsa Couesnon