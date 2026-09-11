Journées européennes du patrimoine à l’Église protestante de Genève, Espace Madeleine – Temple ouvert, Genève

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à l’Église protestante de Genève 12 et 13 septembre Espace Madeleine – Temple ouvert

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

À l’occasion de la 33e édition des Journées européennes du patrimoine, du 12 au 13 septembre 2026, partez à la découverte du patrimoine protestant genevois.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026, l’Église protestante de Genève vous invite à découvrir plusieurs chapelles et temples genevois restaurés ou en cours de restauration, et d’en apprendre davantage sur la richesse de ce patrimoine et les enjeux de sa conservation.

Au programme

Le sauvetage en profondeur du temple de la Fusterie

Place de la Fusterie 18

Samedi 12 septembre à 10h et 11h30

Dimanche 13 septembre à 14h et 15h30

Visite guidée du chantier de restauration du temple (durée 1h) conduite par Christian Foehr, architecte, et le bureau Féroé Architectes. Inscription obligatoire à rsvp@protestant.ch

Le temple de la Fusterie, appelé aussi Temple Neuf, est le premier sanctuaire urbain construit après la Réforme pour le culte protestant. Édifié entre 1713 et 1715 sur le modèle de celui de Charenton, près de Paris, il est conçu pour accueillir des réfugiées et réfugiés huguenotes/huguenots. Bâti sur des limons lacustres, il a connu un lent affaissement. Depuis 2020, il fait l’objet d’une restauration destinée à stabiliser ses fondations et à préserver ce lieu ouvert sur la ville.

Au Grand-Lancy, une chapelle à vocation humanitaire

Route du Grand-Lancy 92, Grand-Lancy

Samedi 12 septembre, à 11h30 et 15h30 (durée 1h) – Entrée libre

Visite guidée de la chapelle protestante du Grand-Lancy animée par Roger Durand, propriétaire et restaurateur des lieux.

Construite en 1913 par les architectes Léon et Franz Fulpius, la chapelle du Grand-Lancy se distingue par la forme élancée de son clocher et la singularité de ses vitrages. Fermée dans les années 1990 en raison de fissures menaçant son sol et ses murs, elle est restaurée en 2010 dans les règles de l’art, et devient un centre de rencontres et de recherches historiques pour la Société Henry Dunant. Aujourd’hui, elle accueille des cultes et, de décembre à mars, des repas y sont distribués à des personnes sans abri par l’association La Virgule.

À Onex, la renaissance d’une chapelle de village

Rue Gaudy-le-Fort 17, Onex

Samedi 12, à 10h et 14h (durée 1h) – Entrée libre

Visite guidée de la chapelle protestante d’Onex animée par François Mumenthaler, ancien maire de la ville d’Onex.

En 1852, la communauté protestante achète une parcelle au cœur du village d’Onex et y fait construire une chapelle, inaugurée le 21 mai 1854. Il s’agit du premier édifice protestant élevé après la Restauration sur une ancienne terre sarde. Ce petit bâtiment, au plan rectangulaire, se distingue par sa porte et ses fenêtres en arc d’ogive. Le clocheton date de 1937. Désaffectée durant de nombreuses années, la chapelle, qui a fait l’objet d’une restauration soignée, est à nouveau inaugurée le 17 avril 2026.

Conférence – Un patrimoine protestant bien vivant !

Temple de la Madeleine · Rue de la Madeleine 15, Genève

Samedi 12 septembre à 14h

Avec Christian Foehr, architecte, et la Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907

Cette conférence proposera un tour d’horizon du patrimoine protestant et des nombreux projets menés pour sa préservation et sa mise en valeur, à l’image de la rénovation des chapelles protestantes d’Onex et du Grand-Lancy ou le grand chantier de restauration du temple de la Fusterie. Elle mettra en lumière les enjeux liés à la sauvegarde de ces lieux historiques, tels que les temples de la Madeleine ou des Pâquis, aujourd’hui pensés comme des espaces vivants ouverts à la population et à des usages variés.

Espace Madeleine – Temple ouvert Rue de la Madeleine 15 Genève 1204 Cité Genève [{« link »: « mailto:rsvp@protestant.ch »}]

Les 12 et 13 septembre, l’Église protestante de Genève participera aux Journées européennes du patrimoine. Chapelles restaurées, chantier de restauration d’envergure et conférence !

EPG