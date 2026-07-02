Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien
samedi 19 septembre 2026 · La Gripperie-Saint-Symphorien
Informations pratiques
La Gripperie-Saint-Symphorien
Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien
Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’Église classée monument historique depuis 1995.
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Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 31 49 mairie@lagripperiesaintsymphorien.fr
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English : European Heritage Days at Saint-Symphorien church
Church classified as a historical monument since 1995.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan