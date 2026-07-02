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AGENDA · La Gripperie-Saint-Symphorien

Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien

samedi 19 septembre 2026 · La Gripperie-Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Grande Rue
Ville
17620 La Gripperie-Saint-Symphorien
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Gripperie-Saint-Symphorien

Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien

Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de l’Église classée monument historique depuis 1995.
  .

Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 31 49  mairie@lagripperiesaintsymphorien.fr

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English : European Heritage Days at Saint-Symphorien church

Church classified as a historical monument since 1995.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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