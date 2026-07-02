Informations pratiques

La Gripperie-Saint-Symphorien

Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien

Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’Église classée monument historique depuis 1995.

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Grande Rue La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 31 49 mairie@lagripperiesaintsymphorien.fr

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English : European Heritage Days at Saint-Symphorien church

Church classified as a historical monument since 1995.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan