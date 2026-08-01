Yoga Danse Gites Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien

Informations pratiques

La Gripperie-Saint-Symphorien

Yoga Danse

Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Séance de yoga et tisane inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Les 4 saisons de l’arbre dansant sont des ateliers de yoga danse, organisés à l’occasion de chaque saison autour du magnifique platane des Gîtes Beaulieu, au cœur du marais de Brouage.

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Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 54 90

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English : Yoga Dance

The ‘Four Seasons of the Dancing Tree’ are yoga and dance workshops held each season around the magnificent plane tree at the Gîtes Beaulieu, in the heart of the Brouage marshes.

L’événement Yoga Danse La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan