Yoga Danse Gites Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien
vendredi 14 août 2026 · Gites Beaulieu · La Gripperie-Saint-Symphorien
Informations pratiques
La Gripperie-Saint-Symphorien
Yoga Danse
Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Séance de yoga et tisane inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Les 4 saisons de l’arbre dansant sont des ateliers de yoga danse, organisés à l’occasion de chaque saison autour du magnifique platane des Gîtes Beaulieu, au cœur du marais de Brouage.
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Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 54 90
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English : Yoga Dance
The ‘Four Seasons of the Dancing Tree’ are yoga and dance workshops held each season around the magnificent plane tree at the Gîtes Beaulieu, in the heart of the Brouage marshes.
L’événement Yoga Danse La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan