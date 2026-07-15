Journées européennes du patrimoine à l’usine de production d’eau potable Lucien Grand route du Rhône Saint-Hippolyte
samedi 19 septembre 2026 · route du Rhône · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Journées européennes du patrimoine à l’usine de production d’eau potable Lucien Grand
route du Rhône Usine d’eau potable Lucien Grand Saint-Hippolyte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’usine de production d’eau potable Lucien Grand à Saint-Hippolyte.
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route du Rhône Usine d’eau potable Lucien Grand Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine visite@rese17.fr
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English : European Heritage Days at the Lucien Grand drinking water production plant
During European Heritage Days, discover the Lucien Grand drinking water production plant in Saint-Hippolyte.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’usine de production d’eau potable Lucien Grand Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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