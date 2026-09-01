Informations pratiques

Miramas

Journées européennes du patrimoine à Miramas

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h30. Plusieurs lieux à Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ludique, culturelle et naturelle, Miramas se dévoile à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Deux jours d’animations déclinées sur plusieurs lieux pour s’amuser, rêver, (re)découvrir la ville.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE découvrez les coulisses de la culture !

Plongez au cœur des lieux patrimoniaux et culturels de la ville pour découvrir leur histoire et leurs secrets.

– Théâtre La Colonne (Portes ouvertes et visites commentées)

– Médiathèque (découvertes de textes)

– Cinéma Le Comoedia (projection et visite commentée)

– La Micro-folie (portes ouvertes)



DIMANCHE 20 SEPTEMBRE patrimoine naturel et historique

Venez découvrir son patrimoine bâti et sa biodiversité.

– Parc de la Poudrerie Royale (animations balades commentées, ateliers enfants…) .

Plusieurs lieux à Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 webmaster@mairie-miramas.fr

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English :

Fun, cultural, and natural, Miramas reveals itself during the European Heritage Days. Two days of activities spread across several venues, offering opportunities to have fun, daydream, and (re)discover the city.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Miramas Miramas a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme