Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès
samedi 19 septembre 2026 · Temple de l'Église Protestante · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant
Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 19h.
Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’Église Protestante de Mouriès ouvre ses portes pour les Journées Européennes du PatrimoineFamilles
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église protestante unie du Pays d’Arles vous invite à découvrir le temple protestant de Mouriès.
Visites libres samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
L’histoire des protestants de Mouriès se confond dans le passé avec celle des Baux de Provence.
L’inscription Post Tenebras Lux sur le fronton du temple est identique à celle gravée sur le fronton d’une porte du village des Baux-de-Provence.
Le temple, construit en 1823, est doté d’un cimetière protestant unique dans la région.
Pour la première fois, les habitants et visiteurs pourront le découvrir. .
Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 02 44 51
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English :
The Protestant Church in Mouriès is opening its doors for European Heritage Days
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Mouriès a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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