Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 19h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Église Protestante de Mouriès ouvre ses portes pour les Journées Européennes du PatrimoineFamilles

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église protestante unie du Pays d’Arles vous invite à découvrir le temple protestant de Mouriès.



Visites libres samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h



L’histoire des protestants de Mouriès se confond dans le passé avec celle des Baux de Provence.

L’inscription Post Tenebras Lux sur le fronton du temple est identique à celle gravée sur le fronton d’une porte du village des Baux-de-Provence.

Le temple, construit en 1823, est doté d’un cimetière protestant unique dans la région.

Pour la première fois, les habitants et visiteurs pourront le découvrir. .

Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 02 44 51

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English :

The Protestant Church in Mouriès is opening its doors for European Heritage Days

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Mouriès a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles