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AGENDA · Mouriès

Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Temple de l’Église Protestante Mouriès

samedi 19 septembre 2026 · Temple de l'Église Protestante · Mouriès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Temple de l'Église Protestante
Adresse
Rue du Temple
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Mouriès

Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 19h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

L’Église Protestante de Mouriès ouvre ses portes pour les Journées Européennes du PatrimoineFamilles
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Église protestante unie du Pays d’Arles vous invite à découvrir le temple protestant de Mouriès.

Visites libres samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h

L’histoire des protestants de Mouriès se confond dans le passé avec celle des Baux de Provence.
L’inscription Post Tenebras Lux sur le fronton du temple est identique à celle gravée sur le fronton d’une porte du village des Baux-de-Provence.
Le temple, construit en 1823, est doté d’un cimetière protestant unique dans la région.
Pour la première fois, les habitants et visiteurs pourront le découvrir.   .

Temple de l’Église Protestante Rue du Temple Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 02 44 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Protestant Church in Mouriès is opening its doors for European Heritage Days

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Mouriès Le Temple Protestant Mouriès a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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