Informations pratiques

Mouriès

Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne

Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Au choix le matin ou l’après-midi.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Balade avec les P’tits ânes

Les caisses de Jean-Jean au pas de l’âne

A la découverte de notre patrimoine naturel et culturel accompagné des P’tits ânes

Association Chemin Faisan et Les P’tits ânes

Mouriès

Balade avec les P’tits ânes

Les caisses de Jean- Jean au pas de l’âne

A la découverte de notre patrimoine naturel et culturel accompagné des P’tits ânes

Association Chemin Faisan et Les P’tits ânes

Mouriès .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

A walk with Les P’tits ânes

Les caisses de Jean-Jean at a donkey’s pace

Discovering our natural and cultural heritage accompanied by Les P’tits ânes

The ‘Chemin Faisan’ Association and Les P’tits ânes

Mouriès

L’événement Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles