Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès
samedi 19 septembre 2026 · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne
Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Au choix le matin ou l’après-midi.
Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Balade avec les P’tits ânes
Les caisses de Jean-Jean au pas de l’âne
A la découverte de notre patrimoine naturel et culturel accompagné des P’tits ânes
Association Chemin Faisan et Les P’tits ânes
Mouriès
Balade avec les P’tits ânes
Les caisses de Jean- Jean au pas de l’âne
A la découverte de notre patrimoine naturel et culturel accompagné des P’tits ânes
Association Chemin Faisan et Les P’tits ânes
Mouriès .
Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
A walk with Les P’tits ânes
Les caisses de Jean-Jean at a donkey’s pace
Discovering our natural and cultural heritage accompanied by Les P’tits ânes
The ‘Chemin Faisan’ Association and Les P’tits ânes
Mouriès
L’événement Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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