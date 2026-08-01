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AGENDA · Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Rue des Arènes Mouriès

jeudi 20 août 2026 · Rue des Arènes · Mouriès

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises

Jeudi 20 août 2026 à 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Préparez-vous pour les Olympiades Camarguaises dans les Arènes de Mouriès !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès, dans le cadre de la Fête Votive de la Saint-Louis

Les traditionnelles Olympiades Camarguaises reviennent dans les Arènes de Mouriès !
4 manades en compétition La Comtesse, Clément, Vellas et Gillet
4 épreuves typiquement camarguaises attente au fer, ferrade en piste, saut de cheval à cheval et saut de cheval à taureau !
Qui remportera le trophée ?

Le Comité des Fêtes convie les Arlésiennes à prendre part à la traditionnelle Capelado.
Vêtues de leur costume d’Arlésienne, elles ouvriront cette grande soirée camarguaise !

Petite restauration et buvette sur place
Réservation en ligne sur la billetterie Helloasso   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Get ready for the Camargue Olympics at the Mouriès Arena!

L’événement Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Mouriès a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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