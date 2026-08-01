Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises

Jeudi 20 août 2026 à 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Préparez-vous pour les Olympiades Camarguaises dans les Arènes de Mouriès !Familles

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès, dans le cadre de la Fête Votive de la Saint-Louis



Les traditionnelles Olympiades Camarguaises reviennent dans les Arènes de Mouriès !

4 manades en compétition La Comtesse, Clément, Vellas et Gillet

4 épreuves typiquement camarguaises attente au fer, ferrade en piste, saut de cheval à cheval et saut de cheval à taureau !

Qui remportera le trophée ?



Le Comité des Fêtes convie les Arlésiennes à prendre part à la traditionnelle Capelado.

Vêtues de leur costume d’Arlésienne, elles ouvriront cette grande soirée camarguaise !



Petite restauration et buvette sur place

Réservation en ligne sur la billetterie Helloasso .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for the Camargue Olympics at the Mouriès Arena!

L’événement Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Mouriès a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles