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AGENDA · Mouriès

Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès

dimanche 11 octobre 2026 · Mouriès

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Mouriès

Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Sortie nature ❁ Gratuit
Les bonnes mauvaises herbes
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.
Phytopause
Sortie nature ❁ Gratuit
Les bonnes mauvaises herbes
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.
Phytopause   .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature outing? Free
Useful Weeds
Discover medicinal and edible plants of the Alpilles. Led by Anne-Sophie, a naturopath. Walk suitable for moderate hikers.
Phytopause

L’événement Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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