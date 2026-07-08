Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès
dimanche 11 octobre 2026 · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes
Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Sortie nature ❁ Gratuit
Les bonnes mauvaises herbes
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.
Phytopause
Sortie nature ❁ Gratuit
Les bonnes mauvaises herbes
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.
Phytopause .
Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature outing? Free
Useful Weeds
Discover medicinal and edible plants of the Alpilles. Led by Anne-Sophie, a naturopath. Walk suitable for moderate hikers.
Phytopause
L’événement Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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