Informations pratiques

Mouriès

Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h30 à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Sortie nature ❁ Gratuit

Les bonnes mauvaises herbes

Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.

Phytopause

Sortie nature ❁ Gratuit

Les bonnes mauvaises herbes

Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen.

Phytopause .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature outing? Free

Useful Weeds

Discover medicinal and edible plants of the Alpilles. Led by Anne-Sophie, a naturopath. Walk suitable for moderate hikers.

Phytopause

L’événement Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles