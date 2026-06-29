Soirée repas-concert Parc du Moulin Peyre Mouriès
samedi 15 août 2026 · Parc du Moulin Peyre · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Soirée repas-concert
Samedi 15 août 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Retrouvez la traditionnelle soirée repas-concert du 15 août au Parc du Moulin Peyre à Mouriès !Familles
Comme chaque été, l’association Les Amis de Mouriès en Provence Alpilles vous invite à sa traditionnelle soirée repas-concert.
L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de passer une belle soirée conviviale et musicale !
Le magnifique Parc du Moulin Peyre sera l’écrin parfait pour une soirée festive sous les étoiles !
19h Repas
Servi à table à l’assiette kir de bienvenue offert par l’association + entrée plat principal fromage dessert + vin inclus et café compris
Animation musicale avec le trompettiste Stéphane Damour
21h30 Concert avec Sébastien et Matt Quintino, Eleonore Lelo et Stéphane Damour
Uniquement sur réservation, par mail ou par téléphone
Possibilité d’assister au concert uniquement (ouverture des portes entre 21h et 21h30) .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77 amisdemouries@gmail.com
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English :
Don’t miss the traditional dinner and concert evening on 15 August at Parc du Moulin Peyre in Mouriès!
L’événement Soirée repas-concert Mouriès a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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