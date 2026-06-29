Soirée repas-concert Parc du Moulin Peyre Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Soirée repas-concert

Samedi 15 août 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Retrouvez la traditionnelle soirée repas-concert du 15 août au Parc du Moulin Peyre à Mouriès !Familles

Comme chaque été, l’association Les Amis de Mouriès en Provence Alpilles vous invite à sa traditionnelle soirée repas-concert.

L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de passer une belle soirée conviviale et musicale !

Le magnifique Parc du Moulin Peyre sera l’écrin parfait pour une soirée festive sous les étoiles !



19h Repas

Servi à table à l’assiette kir de bienvenue offert par l’association + entrée plat principal fromage dessert + vin inclus et café compris

Animation musicale avec le trompettiste Stéphane Damour



21h30 Concert avec Sébastien et Matt Quintino, Eleonore Lelo et Stéphane Damour



Uniquement sur réservation, par mail ou par téléphone

Possibilité d’assister au concert uniquement (ouverture des portes entre 21h et 21h30) .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 22 18 77 amisdemouries@gmail.com

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English :

Don’t miss the traditional dinner and concert evening on 15 August at Parc du Moulin Peyre in Mouriès!

L’événement Soirée repas-concert Mouriès a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles