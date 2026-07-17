Exposition vente de créateurs et d’artisans Moulin Peyre Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Exposition vente de créateurs et d’artisans

Dimanche 2 août 2026 de 9h à 18h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Profitez d’une exposition vente de créateurs et d’artisans à Mouriès !Familles

Organisé par l’association Cré’Alpilles



Rendez-vous au magnifique Moulin Peyre pour flâner et dénicher des pépites artisanales !

Des créateurs et artisans vous dévoileront leurs créations uniques et leur savoir-faire.

Peintures, bijoux, créations en tissu, vous y trouverez forcément votre bonheur !



Profitez-en pour faire un tour au Marché Potier qui se tiendra dans le Parc du Moulin Peyre.



Entrée libre .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 37 25 23 crealpillesmouries@gmail.com

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English :

Come and enjoy an exhibition and sale featuring designers and craftspeople in Mouriès!

L’événement Exposition vente de créateurs et d’artisans Mouriès a été mis à jour le 2026-07-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles