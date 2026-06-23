Mouriès

Sortie vélo Gravel et VTT

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Sortie vélo

Gravel & VTC

Une balade à vélo pour découvrir les plus jolies routes et ses plus belles pistes pour découvrir ce territoire d’exception, de Mouriès jusqu’au Baux-de-Provence. 35 km Dénivelé positif 350 m

Sortie vélo ❁ Gratuit

Gravel & VTC

Une balade à vélo pour découvrir Mouriès et ses alentours. Ses plus jolies routes et ses plus belles pistes vous mèneront à la découverte de ce territoire d’exception, de Mouriès jusqu’au Baux-de-Provence. 35 km Dénivelé positif 350 m

Olivier, Provence-randos

Mouriès .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Bike Ride

Gravel & Hybrid

A bike ride to explore the prettiest roads and most beautiful trails in this exceptional region, from Mouriès to Les Baux-de-Provence. 35 km Elevation gain: 350 m

L’événement Sortie vélo Gravel et VTT Mouriès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles