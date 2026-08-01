Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie Route de Servanes Mouriès
dimanche 23 août 2026 · Route de Servanes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie
Dimanche 23 août 2026 à partir de 8h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Participez à la compétition Trophée resonance golf écologie au Golf de Servanes à Mouriès !Célibataires
Le Golf de Servanes organise la 2e édition du Trophée Golf Écologie , dans le cadre naturel exceptionnel des Alpilles !
Format de jeu
Départ en shotgun à 8h30
Scramble à 2, 18 trous
Café d’accueil à partir de 7h30
Dégustation de produits locaux sur le trou n°9
Concours de Drive & Précision
Concours d’élégance, dress code vert et blanc
Cocktail à la remise des prix
Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .
Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf
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English :
Take part in the “Resonance Golf Ecology Trophy” competition at Servanes Golf Club in Mouriès!
L’événement Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie Mouriès a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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