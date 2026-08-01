Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie Route de Servanes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie

Dimanche 23 août 2026 à partir de 8h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Participez à la compétition Trophée resonance golf écologie au Golf de Servanes à Mouriès !Célibataires

Le Golf de Servanes organise la 2e édition du Trophée Golf Écologie , dans le cadre naturel exceptionnel des Alpilles !



Format de jeu

Départ en shotgun à 8h30

Scramble à 2, 18 trous



Café d’accueil à partir de 7h30

Dégustation de produits locaux sur le trou n°9

Concours de Drive & Précision

Concours d’élégance, dress code vert et blanc

Cocktail à la remise des prix



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

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English :

Take part in the “Resonance Golf Ecology Trophy” competition at Servanes Golf Club in Mouriès!

L’événement Compétition de golf Trophée Résonance Golf Écologie Mouriès a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles