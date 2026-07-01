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AGENDA · Mouriès

Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès

samedi 18 juillet 2026 · Rue des Arènes · Mouriès

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Mouriès

Taureau piscine

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Passez une soirée divertissante avec un taureau piscine dans les Arènes de Mouriès !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès

Spectacle incontournable des fêtes provençales, le taureau piscine mêle adresse, rires et sensations fortes.
Les participants défient le taureau dans une arène aménagée avec une piscine, pour le plus grand plaisir du public !

Avec les taureaux de la manade Albert Chapelle
Buvette sur place

Ambiance et fous rires garantis, venez nombreux !   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36  comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

Enjoy an entertaining evening with a pool bull at the Mouriès Arena!

L’événement Taureau piscine Mouriès a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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