Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Taureau piscine

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Passez une soirée divertissante avec un taureau piscine dans les Arènes de Mouriès !Familles

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



Spectacle incontournable des fêtes provençales, le taureau piscine mêle adresse, rires et sensations fortes.

Les participants défient le taureau dans une arène aménagée avec une piscine, pour le plus grand plaisir du public !



Avec les taureaux de la manade Albert Chapelle

Buvette sur place



Ambiance et fous rires garantis, venez nombreux ! .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

Enjoy an entertaining evening with a pool bull at the Mouriès Arena!

L’événement Taureau piscine Mouriès a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles