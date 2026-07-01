Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès
samedi 18 juillet 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Taureau piscine
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Passez une soirée divertissante avec un taureau piscine dans les Arènes de Mouriès !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès
Spectacle incontournable des fêtes provençales, le taureau piscine mêle adresse, rires et sensations fortes.
Les participants défient le taureau dans une arène aménagée avec une piscine, pour le plus grand plaisir du public !
Avec les taureaux de la manade Albert Chapelle
Buvette sur place
Ambiance et fous rires garantis, venez nombreux ! .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com
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English :
Enjoy an entertaining evening with a pool bull at the Mouriès Arena!
L’événement Taureau piscine Mouriès a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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