Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès Moulin Coopératif de Mouriès Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès

Vendredi 14 août 2026 à partir de 10h30. Moulin Coopératif de Mouriès 1 chemin du Mas Neuf Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Moulin Coopératif de Mouriès vous propose une animation culinaire dans sa boutique !Familles

Le Petit Camarguais, riziculteur et maraîcher aux Saintes-Maries-de-la-Mer, s’invite chez le Moulin coopératif de Mouriés.

À partir de 10h30, participez à une animation culinaire conviviale animée par Laurence.

Vous découvrirez des idées gourmandes, des astuces de préparation et toute la richesse du riz de Camargue.



Une belle occasion d’échanger avec des producteurs, de goûter des produits locaux et de faire le plein de saveurs provençales. .

Moulin Coopératif de Mouriès 1 chemin du Mas Neuf Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 53 86

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English :

The Moulin Coopératif de Mouriès Mill is hosting a cookery demonstration in its shop!

L’événement Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles