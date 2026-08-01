Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès Moulin Coopératif de Mouriès Mouriès
vendredi 14 août 2026 · Moulin Coopératif de Mouriès · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès
Vendredi 14 août 2026 à partir de 10h30. Moulin Coopératif de Mouriès 1 chemin du Mas Neuf Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Moulin Coopératif de Mouriès vous propose une animation culinaire dans sa boutique !Familles
Le Petit Camarguais, riziculteur et maraîcher aux Saintes-Maries-de-la-Mer, s’invite chez le Moulin coopératif de Mouriés.
À partir de 10h30, participez à une animation culinaire conviviale animée par Laurence.
Vous découvrirez des idées gourmandes, des astuces de préparation et toute la richesse du riz de Camargue.
Une belle occasion d’échanger avec des producteurs, de goûter des produits locaux et de faire le plein de saveurs provençales. .
Moulin Coopératif de Mouriès 1 chemin du Mas Neuf Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 53 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Moulin Coopératif de Mouriès Mill is hosting a cookery demonstration in its shop!
L’événement Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-08-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès 13 août 2026
- Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes Route de Servanes Mouriès 14 août 2026
- Soirée repas-concert Parc du Moulin Peyre Mouriès 15 août 2026
- Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Cours Paul Révoil Mouriès 20 août 2026
- Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Rue des Arènes Mouriès 20 août 2026