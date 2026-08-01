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AGENDA · Mouriès

Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes Route de Servanes Mouriès

vendredi 14 août 2026 · Route de Servanes · Mouriès

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route de Servanes
Adresse
Golf de Servanes
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
50 50 50

Mouriès

Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes

Vendredi 14 août 2026 à partir de 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Participez à la compétition Trophée L’instant de Servanes au Golf de Servanes à Mouriès !Célibataires
Le Golf de Servanes vous invite à son Trophée L’Instant de Servanes , dans un cadre naturel exceptionnel au cœur des Alpilles !

Format de jeu
Départ en shotgun à 17h
Scramble à 2, 9 trous

Remise des prix à la Bergerie vers 20h, possibilité de dîner ensuite sur place

Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail   .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95  servanes@resonance.golf

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the ‘L’instant de Servanes Trophy’ competition at Servanes Golf Club in Mouriès!

L’événement Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes Mouriès a été mis à jour le 2026-08-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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