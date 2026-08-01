Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes Route de Servanes Mouriès
vendredi 14 août 2026 · Route de Servanes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes
Vendredi 14 août 2026 à partir de 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Participez à la compétition Trophée L’instant de Servanes au Golf de Servanes à Mouriès !Célibataires
Le Golf de Servanes vous invite à son Trophée L’Instant de Servanes , dans un cadre naturel exceptionnel au cœur des Alpilles !
Format de jeu
Départ en shotgun à 17h
Scramble à 2, 9 trous
Remise des prix à la Bergerie vers 20h, possibilité de dîner ensuite sur place
Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .
Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the ‘L’instant de Servanes Trophy’ competition at Servanes Golf Club in Mouriès!
L’événement Compétition de golf Trophée L’instant de Servanes Mouriès a été mis à jour le 2026-08-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès 13 août 2026
- Animation culinaire au Moulin coopératif de Mouriès Moulin Coopératif de Mouriès Mouriès 14 août 2026
- Soirée repas-concert Parc du Moulin Peyre Mouriès 15 août 2026
- Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Cours Paul Révoil Mouriès 20 août 2026
- Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Olympiades camarguaises Rue des Arènes Mouriès 20 août 2026