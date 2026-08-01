Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Cours Paul Révoil Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Fête Votive de la Saint-Louis 2026

Jeudi 20 août 2026 à partir de 21h30.

Vendredi 21 août 2026 de 8h30 à 0h.

Samedi 22 août 2026 de 8h30 à 0h.

Dimanche 23 août 2026 de 8h30 à 0h.

Lundi 24 août 2026 de 10h30 à 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Centre-Ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:30:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Vivez la tradition avec la Fête Votive de la Saint-Louis à Mouriès !Familles

La Fête Votive de la Saint-Louis à Mouriès est une célébration traditionnelle provençale en l’honneur de Saint Louis, patron de la ville.

Pendant 5 jours, le Comité des Fêtes, la municipalité et d’autres associations de Mouriès proposent des courses camarguaises, des animations taurines, des bals et concerts, des repas populaires, des compétitions de pétanque, des jeux pour enfants…

Plongez dans la culture locale et venez vivre la Fête de la Saint-Louis dans une ambiance festive et conviviale !



Les temps forts à ne pas rater pour cette édition 2026 !



◉ Jeudi 20 août

21h30 Arènes André Blanc olympiades camarguaises jeux de gardians



◉ Vendredi 21 août La journée des enfants

10h École primaire l’Oustau du Pichoun (jeux gonflables toute la journée)

17h30 Avenue Pasteur abrivado des enfants avec le Mas de Laudun

21h30 Cours Paul Révoil bal avec l’orchestre Chris Remy

21h30 Arènes André Blanc course de tau



◉ Samedi 22 août La journée à l’ancienne

11h15 Avenue Pasteur, Avenue du Temple abrivado avec la manade Aubanel

21h30 Cours Paul Révoil le Grand Show par DJ Bubu



◉ Dimanche 23 août

9h30 Moulin Peyre messe de la Saint-Louis, départ 9h15 de l’Église pour la procession en costume

16h30 Arènes André Blanc course de taureaux

21h30 Cours Paul Révoil grand spectacle Richart Gardet Julien Dassin chante Joe Dassin



◉ Lundi 24 août

12h Cours Paul Révoil grand aïoli populaire

16h30 Arènes André Blanc taureaux piscine



Pendant la durée des festivités, une fête foraine sera installée au Parc du Moulin Peyre.

Les restaurants en centre-ville seront ouverts, réservation fortement conseillée. .

Cours Paul Révoil Centre-Ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

Experience the tradition at the Saint-Louis Votive Festival in Mouriès!

L’événement Fête Votive de la Saint-Louis 2026 Mouriès a été mis à jour le 2026-08-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles