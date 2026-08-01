Journée western Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Journée western

Samedi 8 août 2026 de 12h à 13h et de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La journée Western revient à Mouriès ! Préparez-vous pour le Rodéo Show !Familles

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès et 3F Events



Pour la journée western à Mouriès, préparez-vous à du grand spectacle !

Bull riding, show équestres et animations pour petits et grands !



Au programme



12h Cours Paul Révoil parade américaine et concert country



En soirée, aux Arènes André Blanc

19h Rodeo’Show spectacle de rodéo dans une ambiance 100 % western avec compétition de bull riding et show équestre

21h Bodéga western avec DJ Tomy (rodéo mécanique, American Show Girls, dress code Américain)

Restauration sur place



Plongez dans le Far West et vivez la passion western !

Une journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis. .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Western Day is back in Mouriès! Get ready for the Rodeo Show!

L’événement Journée western Mouriès a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles