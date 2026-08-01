Journée western Rue des Arènes Mouriès
samedi 8 août 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Journée western
Samedi 8 août 2026 de 12h à 13h et de 19h à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La journée Western revient à Mouriès ! Préparez-vous pour le Rodéo Show !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès et 3F Events
Pour la journée western à Mouriès, préparez-vous à du grand spectacle !
Bull riding, show équestres et animations pour petits et grands !
Au programme
12h Cours Paul Révoil parade américaine et concert country
En soirée, aux Arènes André Blanc
19h Rodeo’Show spectacle de rodéo dans une ambiance 100 % western avec compétition de bull riding et show équestre
21h Bodéga western avec DJ Tomy (rodéo mécanique, American Show Girls, dress code Américain)
Restauration sur place
Plongez dans le Far West et vivez la passion western !
Une journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis. .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Western Day is back in Mouriès! Get ready for the Rodeo Show!
L’événement Journée western Mouriès a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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