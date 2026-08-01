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AGENDA · Mouriès

Journée western Rue des Arènes Mouriès

samedi 8 août 2026 · Rue des Arènes · Mouriès

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Mouriès

Journée western

Samedi 8 août 2026 de 12h à 13h et de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La journée Western revient à Mouriès ! Préparez-vous pour le Rodéo Show !Familles
Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès et 3F Events

Pour la journée western à Mouriès, préparez-vous à du grand spectacle !
Bull riding, show équestres et animations pour petits et grands !

Au programme

12h Cours Paul Révoil parade américaine et concert country

En soirée, aux Arènes André Blanc
19h Rodeo’Show spectacle de rodéo dans une ambiance 100 % western avec compétition de bull riding et show équestre
21h Bodéga western avec DJ Tomy (rodéo mécanique, American Show Girls, dress code Américain)
Restauration sur place

Plongez dans le Far West et vivez la passion western !
Une journée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis.   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Western Day is back in Mouriès! Get ready for the Rodeo Show!

L’événement Journée western Mouriès a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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