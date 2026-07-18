Rencontre dédicace avec Eva Binamé Rue du Temple Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Rencontre dédicace avec Eva Binamé

Jeudi 30 juillet 2026 à 18h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Médiathèque de Mouriès vous invite à une rencontre dédicace avec l’autrice Eva Binamé !Célibataires

Eva Binamé est une autrice belge, amoureuse des Alpilles et de la Camargue, au point d’y ancrer certaines de ses intrigues.

Eva vient à la rencontre de ses lecteurs provençaux pour leur faire découvrir ses romans.



Venez la rencontrer, partager un moment d’échange et voyager avec elle depuis le Sud de la France vers des contrées plus lointaines !



Ouvert à tous .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

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English :

The Mouriès Media Centre invites you to a book signing with the author Eva Binamé!

L’événement Rencontre dédicace avec Eva Binamé Mouriès a été mis à jour le 2026-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles