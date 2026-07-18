Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès
dimanche 2 août 2026 · Parc du Moulin Peyre · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Marché Potier de Mouriès
Dimanche 2 août 2026 de 9h à 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le marché potier de Mouriès revient pour sa 15e édition au Parc du Moulin Peyre !Familles
Organisée par l’association Marché Potier de Mouriès
Céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, seront présents dans le magnifique parc du Moulin Peyre !
Vous pourrez y trouver bijoux, objets du quotidien, céramiques, sculptures ou pièces uniques et originales il y en aura pour tous les goûts !
Diverses techniques, telles que la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigilée, etc. seront à l’honneur. .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 43 90 28 marchepotiermouries@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mouriès pottery market is back for its 15th edition at the Parc du Moulin Peyre!
L’événement Marché Potier de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès 18 juillet 2026
- Soirée repas-concert Parc du Moulin Peyre Mouriès 15 août 2026
- Balade avec les P’tits ânes Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne Mouriès 19 septembre 2026
- Sortie vélo Gravel et VTT Mouriès 27 septembre 2026
- Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Mouriès 11 octobre 2026