Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Marché Potier de Mouriès

Dimanche 2 août 2026 de 9h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le marché potier de Mouriès revient pour sa 15e édition au Parc du Moulin Peyre !Familles

Organisée par l’association Marché Potier de Mouriès



Céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, seront présents dans le magnifique parc du Moulin Peyre !



Vous pourrez y trouver bijoux, objets du quotidien, céramiques, sculptures ou pièces uniques et originales il y en aura pour tous les goûts !

Diverses techniques, telles que la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigilée, etc. seront à l’honneur. .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 43 90 28 marchepotiermouries@gmail.com

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English :

The Mouriès pottery market is back for its 15th edition at the Parc du Moulin Peyre!

L’événement Marché Potier de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-07-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles