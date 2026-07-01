Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès
jeudi 30 juillet 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Taureau piscine
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Rendez-vous aux Arènes de Mouriès pour un taureau piscine !Familles
Le Club Taurin Mouriésen vous invite à passer un moment festif et convivial avec un taureau piscine dans les belles arènes de Mouriès !
Avec les taureaux de la manade Agu
Venez encourager les participants téméraires ! .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com
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English :
Come to the Arènes de Mouriès on for a bull race with a pool!
L’événement Taureau piscine Mouriès a été mis à jour le 2026-07-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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