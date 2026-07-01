Taureau piscine Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Taureau piscine

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Rendez-vous aux Arènes de Mouriès pour un taureau piscine !Familles

Le Club Taurin Mouriésen vous invite à passer un moment festif et convivial avec un taureau piscine dans les belles arènes de Mouriès !

Avec les taureaux de la manade Agu

Venez encourager les participants téméraires ! .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Arènes de Mouriès on for a bull race with a pool!

L’événement Taureau piscine Mouriès a été mis à jour le 2026-07-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles