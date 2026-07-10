Sortie nature Olivier, arbre millénaire Mouriès
samedi 14 novembre 2026 · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Sortie nature Olivier, arbre millénaire
Samedi 14 novembre 2026 de 10h à 16h.
Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 16:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Sortie nature ❁ Gratuit
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire tout en parcourant la 1ère commune oléicole de France.
Avec l’association Chemin Faisan
Sortie nature ❁ Gratuit
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire tout en parcourant la 1ère commune oléicole de France.
Avec l’association Chemin Faisan .
Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature walk ❁ Free
The thousand-year-old olive tree
This walk offers the chance to discover the olive tree through the seasons, its cultivation and its history, whilst exploring France’s leading olive-growing municipality.
With the ‘Chemin Faisan’ association
L’événement Sortie nature Olivier, arbre millénaire Mouriès a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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