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AGENDA · Mouriès

Sortie nature Olivier, arbre millénaire Mouriès

samedi 14 novembre 2026 · Mouriès

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Mouriès

Sortie nature Olivier, arbre millénaire

Samedi 14 novembre 2026 de 10h à 16h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 16:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Sortie nature ❁ Gratuit
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire tout en parcourant la 1ère commune oléicole de France.
Avec l’association Chemin Faisan
Sortie nature ❁ Gratuit
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire tout en parcourant la 1ère commune oléicole de France.
Avec l’association Chemin Faisan   .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature walk ❁ Free
The thousand-year-old olive tree
This walk offers the chance to discover the olive tree through the seasons, its cultivation and its history, whilst exploring France’s leading olive-growing municipality.
With the ‘Chemin Faisan’ association

L’événement Sortie nature Olivier, arbre millénaire Mouriès a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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