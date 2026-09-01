Journées européennes du patrimoine à Pontusval Plounéour-Brignogan-plages
dimanche 20 septembre 2026 · Plounéour-Brignogan-plages
Informations pratiques
Plounéour-Brignogan-plages
Journées européennes du patrimoine à Pontusval
Parking du phare Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le parc du Phare de Pontusval et laissez-vous embarquer dans les histoires, petites et grandes, qui ont marqué ce lieu emblématique. Au fil de la visite, découvrez le quotidien des gardiens et gardiennes qui ont veillé sur lui et explorez l’univers de la navigation et des phares.
L’intérieur du phare n’étant pas accessible à la visite, cette découverte se fera exclusivement en extérieur.
Gratuit, réservation obligatoire.
8 créneaux sont proposés
Samedi 19 septembre 10h, 11h30, 14h30, 16h
Dimanche 20 septembre 10h, 11h30, 14h30, 16h .
Parking du phare Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine à Pontusval Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-08-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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