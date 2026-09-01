Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis
samedi 19 septembre 2026 · Aix-Villemaur-Pâlis
Informations pratiques
Aix-Villemaur-Pâlis
Journées Européennes du Patrimoine
35 Grande Rue Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Journées Européennes du Patrimoine. De 14h à 18h à la Maison de la Préhistoire Othéenne.
Un après-midi d’animation autour de la vie quotidienne à la Préhistoire destinées au jeune (et moins jeune) public !
– Démonstration de techniques allumage de feu (si la météo le permet !), taille de silex, mouture de farine
– Ateliers pour les enfants fresque, polissage de silex, jeux pour découvrir l’archéologie et comprendre l’exposition
– Intermède musical extraits du P’tit concert de l’Onc Pascal à 16h .
35 Grande Rue Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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