Informations pratiques

Aix-Villemaur-Pâlis

Journées Européennes du Patrimoine

35 Grande Rue Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Journées Européennes du Patrimoine. De 14h à 18h à la Maison de la Préhistoire Othéenne.

Un après-midi d’animation autour de la vie quotidienne à la Préhistoire destinées au jeune (et moins jeune) public !

– Démonstration de techniques allumage de feu (si la météo le permet !), taille de silex, mouture de farine

– Ateliers pour les enfants fresque, polissage de silex, jeux pour découvrir l’archéologie et comprendre l’exposition

– Intermède musical extraits du P’tit concert de l’Onc Pascal à 16h .

35 Grande Rue Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance