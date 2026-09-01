Informations pratiques

Aix-Villemaur-Pâlis

Spectacle Le trèfle

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre PÂLIS Spectacle Le trèfle . A 20h30 à la salle des fêtes.

Spectacle musical et poétique de et par Pablo CONTESTABILE sur l’exil, l’amitié, la transmission, la fratrie au sein d’une famille italo-argentine traversée par l’Histoire du XXème siècle.

Du théâtre mêlé de tendresse et d’humour qui nous emporte au sein d’une épopée foisonnante depuis un petit village d’Italie jusqu’à la banlieue de Buenos Aires. Un voyage rempli d’anecdotes savoureuses, vécues, qui nous transporte dans un tourbillon d’émotions.

Participation libre au chapeau.

Contacts +33 (0)6 31 02 61 14 / mosaïque.arts10@gmail.com .

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 31 02 61 14 mosaïque.arts10@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Le trèfle Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance