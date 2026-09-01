Journées Européennes du Patrimoine Alleyras
samedi 19 septembre 2026 · Alleyras
Informations pratiques
Alleyras
Journées Européennes du Patrimoine
Alleyras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir des lieux emblématiques de Sud Haute-Loire, comme Pradelles, Arlempdes ou Alleyras.
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Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 09 07 05 chateaudelabeaume.alleyras@gmail.com
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English :
Take advantage of European Heritage Days to discover iconic sites in the southern Haute-Loire, such as Pradelles, Arlempdes, and Alleyras.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Alleyras a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire