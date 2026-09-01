Journées européennes du patrimoine atelier de Charron Atelier de Charron Bouxurulles
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier de Charron · Bouxurulles
Informations pratiques
Bouxurulles
Journées européennes du patrimoine atelier de Charron
Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées européennes du patrimoine atelier de Charron.
L’habitation abrite un atelier de charron et de tonnellerie créé en 189O et qui fut électrifié à partir de 1922. ll est dans un parfait état de conservation avec des outils nombreux et complets.Tout public
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Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 29 68 35 12
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English :
European Heritage Days Wheelwright’s Workshop.
The house contains a wheelwright’s and cooper’s workshop established in 1890, which was electrified in 1922. It is in excellent condition and contains a large and complete collection of tools.
L’événement Journées européennes du patrimoine atelier de Charron Bouxurulles a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT