Journées européennes du patrimoine atelier de Charron Atelier de Charron Bouxurulles

Informations pratiques

Bouxurulles

Journées européennes du patrimoine atelier de Charron

Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées européennes du patrimoine atelier de Charron.

L’habitation abrite un atelier de charron et de tonnellerie créé en 189O et qui fut électrifié à partir de 1922. ll est dans un parfait état de conservation avec des outils nombreux et complets.Tout public

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Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 29 68 35 12

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English :

European Heritage Days Wheelwright’s Workshop.

The house contains a wheelwright’s and cooper’s workshop established in 1890, which was electrified in 1922. It is in excellent condition and contains a large and complete collection of tools.

L’événement Journées européennes du patrimoine atelier de Charron Bouxurulles a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT