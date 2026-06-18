[Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC CAPAC Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC

CAPAC Avenue Pasteur Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le CAPAC vous invite à découvrir son atelier d’entretien des vieux gréements et vous propose des animations autour de la navigation traditionnelle !

Le CAPAC vous invite à découvrir son atelier d’entretien des vieux gréements et vous propose des animations autour de la navigation traditionnelle ! .

CAPAC Avenue Pasteur Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC

CAPAC invites you to discover its workshop for the maintenance of historic sailing vessels and offers a range of activities centred on traditional sailing!

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge