[Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC CAPAC Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · CAPAC · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC
CAPAC Avenue Pasteur Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le CAPAC vous invite à découvrir son atelier d’entretien des vieux gréements et vous propose des animations autour de la navigation traditionnelle !
Le CAPAC vous invite à découvrir son atelier d’entretien des vieux gréements et vous propose des animations autour de la navigation traditionnelle ! .
CAPAC Avenue Pasteur Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr
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English : [Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC
CAPAC invites you to discover its workshop for the maintenance of historic sailing vessels and offers a range of activities centred on traditional sailing!
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Atelier du CAPAC Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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