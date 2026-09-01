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AGENDA · Valréas

Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie · Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie
Adresse
3 avenue Maréchal Foch
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, initiez-vous à la confection de papier marbré lors d’un atelier avec Noémie Ségala de l’Arche Saoule !
Gratuit En continu de 11h à 13h et de 14h30 à 17h
  .

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75  musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

As part of European Heritage Days, try your hand at making marbled paper during a workshop with Noémie Ségala from L’Arche Saoule!
Free Ongoing from 11 a.m. to 1 p.m. and from 2:30 p.m. to 5 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré Valréas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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