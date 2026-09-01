Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie · Valréas

Informations pratiques

Valréas

Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, initiez-vous à la confection de papier marbré lors d’un atelier avec Noémie Ségala de l’Arche Saoule !

Gratuit En continu de 11h à 13h et de 14h30 à 17h

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

As part of European Heritage Days, try your hand at making marbled paper during a workshop with Noémie Ségala from L’Arche Saoule!

Free Ongoing from 11 a.m. to 1 p.m. and from 2:30 p.m. to 5 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier fabrication de papier marbré Valréas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes