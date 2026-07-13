Informations pratiques

Arboras

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’ARBORAS

1 Rue de l’Église Arboras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Château d’Arboras vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une découverte de son histoire et de son patrimoine.

Le Château d’Arboras vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une découverte de son histoire et de son patrimoine.

Le rendez-vous est fixé en contrebas du château, où un parking privé gratuit est mis à votre disposition. Après vérification de votre réservation, un membre de l’équipe vous indiquera le chemin d’accès au site.

La visite débute dans la cour principale par une présentation de l’histoire du château. Des visites guidées d’environ 45 minutes sont proposées tout au long de la journée. Elles permettent de découvrir les extérieurs et leurs points de vue remarquables, certaines pièces intérieures selon les conditions d’accessibilité, ainsi qu’une exposition photographique retraçant les grandes étapes de l’histoire du château.

Un membre de la famille Vallat partagera également avec les visiteurs l’histoire des travaux de restauration, la vie quotidienne au château et les liens qui unissent ce lieu au territoire.

Les visiteurs pourront enfin profiter d’un espace de détente aménagé dans les jardins ou dans la cour du château.

Toute l’équipe du Château d’Arboras sera heureuse de vous accueillir à l’occasion de cette visite exceptionnelle. .

1 Rue de l’Église Arboras 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 64 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château d’Arboras is opening its doors to the public for a special opportunity to explore its history and heritage.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’ARBORAS Arboras a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT