Chevreaux

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Chevreaux

Château de Chevreaux Chevreaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le château est en fête !

> Déambulations équestres, combats, tir d’artillerie, stands, campement médiéval, troupes médiévales…

> Exposants, artisans locaux.

> Buvette et petite restauration salée et sucrée.

> Visites guidées samedi et dimanche à 16h.

Situé sur les premiers contreforts du massif jurassien, le château de Chevreaux est perché sur un promontoire de 470 m d’altitude. Il existait déjà en 1158, et depuis cette date plusieurs familles se sont succédées. En 1637, l’armée française détruit complètement le site. Le château est en ruines.

Depuis 1990, l’Association des Amis de Chevreaux Châtel se mobilise avec les bénévoles lors de chantiers internationaux pour rénover et redonner vie à ce site.

Le château de Chevreaux c’est donc aussi, l’incroyable épopée toujours en cours de l’association des Amis de Chevreaux Châtel pour reconstruire le site grâce aux concours de différents chantiers archéologiques et internationaux ainsi que d’artisans de talent tailleurs de pierres, ferronnier, forgeron. .

Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11 contact@accjura.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Chevreaux

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA