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Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) !, Château médiéval de CHEVREAUX (JURA), Chevreaux

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Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) !, Château médiéval de CHEVREAUX (JURA), Chevreaux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Château médiéval de CHEVREAUX (JURA)

Adresse : Rue du château 39190

Ville : 39190 Chevreaux

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) ! 27 et 28 juin Château médiéval de CHEVREAUX (JURA) Jura

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Sur les deux journées, les troupes médiévales assiègeront le site du château médiéval
La Mesnie de la Comté et son campement et ses ateliers pédagogiques : l’histoire de France à travers son Grand livre, la medecine, les supplices, les armes d’hast et initiation au tir à l’arc, combats et tirs
La Troupe de Nano avec des animations, déambulations et tournoi

Château médiéval de CHEVREAUX (JURA) Rue du château 39190 Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Sur les deux journées, les troupes médiévales assiègeront le site du château médiéval château – médiéval – troupes – animations – stands – artisanat – buffet – buvette

La Mesnie de la Comté

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