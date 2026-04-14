Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) !, Château médiéval de CHEVREAUX (JURA), Chevreaux
Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) !, Château médiéval de CHEVREAUX (JURA), Chevreaux samedi 27 juin 2026.
Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) ! 27 et 28 juin Château médiéval de CHEVREAUX (JURA) Jura
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Sur les deux journées, les troupes médiévales assiègeront le site du château médiéval
La Mesnie de la Comté et son campement et ses ateliers pédagogiques : l’histoire de France à travers son Grand livre, la medecine, les supplices, les armes d’hast et initiation au tir à l’arc, combats et tirs
La Troupe de Nano avec des animations, déambulations et tournoi
Château médiéval de CHEVREAUX (JURA) Rue du château 39190 Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Sur les deux journées, les troupes médiévales assiègeront le site du château médiéval château – médiéval – troupes – animations – stands – artisanat – buffet – buvette
La Mesnie de la Comté
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