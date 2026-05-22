Chevreaux

Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux

Château de Chevreaux Chevreaux Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:30:00

fin : 2026-08-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Visites guidées du Château de Chevreaux

Du 26 juin au 30 août 2026 du mercredi au dimanche de 14 h à 18 heures.

Situé sur les premiers contreforts du massif jurassien, le château de Chevreaux est perché sur un promontoire de 470 m d’altitude. Il existait déjà en 1158, et depuis cette date plusieurs familles se sont succédées. En 1637, l’armée française détruit complètement le site. Le château est en ruines.

Découvrez l’histoire du Château et l’incroyable épopée toujours en cours de l’association des Amis de Chevreaux Châtel toujours en cours pour reconstruire le site grâce aux concours de différents chantiers archéologiques et internationaux ainsi que d’artisans de talent tailleurs de pierres, ferronnier, forgeron.

La visite guidées vous permet de pénétrer dans la tour, le logis, les caves. Découvrez l’incroyable charpente de la tour hexagonale, les grandes caves du logis…

L’esplanade du site est en accès libre toute l’année et des panneaux d’information vous permettent de découvrir les étapes de reconstruction du site. .

Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11 contact@accjura.fr

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English : Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux

L’événement Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA