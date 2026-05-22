Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux Chevreaux
Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux Chevreaux vendredi 26 juin 2026.
Chevreaux
Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux
Château de Chevreaux Chevreaux Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:30:00
fin : 2026-08-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Visites guidées du Château de Chevreaux
Du 26 juin au 30 août 2026 du mercredi au dimanche de 14 h à 18 heures.
Situé sur les premiers contreforts du massif jurassien, le château de Chevreaux est perché sur un promontoire de 470 m d’altitude. Il existait déjà en 1158, et depuis cette date plusieurs familles se sont succédées. En 1637, l’armée française détruit complètement le site. Le château est en ruines.
Découvrez l’histoire du Château et l’incroyable épopée toujours en cours de l’association des Amis de Chevreaux Châtel toujours en cours pour reconstruire le site grâce aux concours de différents chantiers archéologiques et internationaux ainsi que d’artisans de talent tailleurs de pierres, ferronnier, forgeron.
La visite guidées vous permet de pénétrer dans la tour, le logis, les caves. Découvrez l’incroyable charpente de la tour hexagonale, les grandes caves du logis…
L’esplanade du site est en accès libre toute l’année et des panneaux d’information vous permettent de découvrir les étapes de reconstruction du site. .
Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11 contact@accjura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux
L’événement Visites guidées portes ouvertes au Château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
À voir aussi à Chevreaux (Jura)
- Expositions au Château de Chevreaux Chevreaux 26 juin 2026
- Grande rencontre riche en animations au château médiéval de CHEVREAUX (JURA) !, Château médiéval de CHEVREAUX (JURA), Chevreaux 27 juin 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Château de Chevreaux Chevreaux 27 juin 2026
- Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux 9 août 2026