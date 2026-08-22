Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Journées Européennes du Patrimoine au château de la Hierce

Château de La Hierce Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La visite guidée proposée permet de découvrir l’intérieur du château, enrichie par une présentation de vêtements de haute couture, de costumes locaux anciens, d’accessoires de luxe et d’une exceptionnelle collection de fourrures. Une sélection de gravures de mode viendra compléter l’exposition. 10€

La visite guidée proposée permet de découvrir l’intérieur du château, enrichie par une présentation de vêtements de haute couture, de costumes locaux anciens, d’accessoires de luxe et d’une exceptionnelle collection de fourrures. Une sélection de gravures de mode viendra compléter l’exposition. 10€ par personne.

Samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30. .

Château de La Hierce Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 66 56 61

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English : Journées Européennes du Patrimoine au château de la Hierce

The guided tour offeredallows visitors to explore the interior of the château, enhanced by a display of haute couture garments, antique local costumes, luxury accessories, and an exceptional collection of furs. A selection of fashion engravings will round out the exhibition. 10?

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de la Hierce Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne