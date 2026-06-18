Les Apéros-Balades Brantôme en Périgord
Les Apéros-Balades Brantôme en Périgord jeudi 27 août 2026.
Brantôme en Périgord
Les Apéros-Balades
Brantôme Canoë Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte de la Venise du Périgord.
Halte au Bimbillou pour un verre et une planche apéritive de produits régionaux à partager.
Uniquement sur réservation. 35€ par personne. .
Brantôme Canoë Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 77 24
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English : Les Apéros-Balades
L’événement Les Apéros-Balades Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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