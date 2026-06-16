Brantôme en Périgord

Les Apéros-Balades

Brantôme Canoë Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Accompagné d’un moniteur, partez à la découverte de la Venise du Périgord.

Halte au Bimbillou pour un verre et une planche apéritive de produits régionaux à partager.

Uniquement sur réservation. 35€ par personne. .

Brantôme Canoë Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 77 24

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English : Les Apéros-Balades

L’événement Les Apéros-Balades Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne