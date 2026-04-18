Eté actif trottinette électrique tout-terrain Brantôme Canoë Brantôme en Périgord
Eté actif trottinette électrique tout-terrain Brantôme Canoë Brantôme en Périgord mercredi 12 août 2026.
Brantôme en Périgord
Eté actif trottinette électrique tout-terrain
Brantôme Canoë 14 avenue André Maurois Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:45:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain. Casques, lunettes et gants fournis. Chaussures fermées obligatoires.
Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.
Tarif 10 euros. Réservation au 05 53 05 80 63
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Casques, lunettes et gants fournis. Chaussures fermées obligatoires.
Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.
Tarif 10 euros.
Réservation au 05 53 05 80 63 .
Brantôme Canoë 14 avenue André Maurois Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 brantome@perigord-dronne-belle.fr
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English : Eté actif trottinette électrique tout-terrain
The ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter, so all that’s left to do is enjoy yourself.
Open to people aged 14 and over. 8 people maximum.
Price: 9 euros
Book on 05 53 05 80 63
L’événement Eté actif trottinette électrique tout-terrain Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne
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