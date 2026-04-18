Eté actif trottinette électrique tout-terrain Brantôme Canoë Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord

Eté actif trottinette électrique tout-terrain

Brantôme Canoë 14 avenue André Maurois Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:45:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain. Casques, lunettes et gants fournis. Chaussures fermées obligatoires.

Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.

Tarif 10 euros. Réservation au 05 53 05 80 63

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Casques, lunettes et gants fournis. Chaussures fermées obligatoires.

Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.

Tarif 10 euros.

Réservation au 05 53 05 80 63 .

Brantôme Canoë 14 avenue André Maurois Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 brantome@perigord-dronne-belle.fr

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English : Eté actif trottinette électrique tout-terrain

The ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter, so all that’s left to do is enjoy yourself.

Open to people aged 14 and over. 8 people maximum.

Price: 9 euros

Book on 05 53 05 80 63

L’événement Eté actif trottinette électrique tout-terrain Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne