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Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Bar Le terrier

Adresse : 18,20 Boulevard Coligny

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Brantôme en Périgord

Noël en Juillet

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été.
Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été.   .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61 

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English : Noël en Juillet

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L’événement Noël en Juillet Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne

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