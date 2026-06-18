Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord

Noël en Juillet

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été.

Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été. .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

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English : Noël en Juillet

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L’événement Noël en Juillet Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne