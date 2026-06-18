Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Noël en Juillet Bar Le terrier Brantôme en Périgord vendredi 24 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Noël en Juillet
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été.
Parce qu’il n’y a pas de saison pour faire la fête, venez célébrer un Noël décalé et festif au coeur de l’été. .
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
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English : Noël en Juillet
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L’événement Noël en Juillet Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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