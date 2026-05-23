Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord
Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord vendredi 24 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Joutes nautiques
Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.
A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite. .
Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine joutes.brantome24@gmail.com
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English : Joutes nautiques
From 9pm, water jousting in front of the Abbey of Brantôme. Free animation.
L’événement Joutes nautiques Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-23 par Val de Dronne
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