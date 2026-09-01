Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne Morlanne
samedi 19 septembre 2026 · Morlanne
Informations pratiques
Morlanne
Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne
Château de Morlanne Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libre et animation frappe de monnaie en continu. 10h30 atelier fabrication d’un éventail. 15h30 atelier calligraphie. 14h, 17h visites guidées avec dégustation de vins ou infusions. .
Château de Morlanne Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne
Free tours of the Château. Medieval entertainment all weekend.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Landes Chalosse
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