Informations pratiques

Morlanne

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne

Château de Morlanne Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libre et animation frappe de monnaie en continu. 10h30 atelier fabrication d’un éventail. 15h30 atelier calligraphie. 14h, 17h visites guidées avec dégustation de vins ou infusions. .

Château de Morlanne Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne

Free tours of the Château. Medieval entertainment all weekend.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Landes Chalosse