Atelier « Création d’un éventail », Château de Morlanne, Morlanne

Informations pratiques

Atelier « Création d’un éventail » Samedi 19 septembre, 10h30 Château de Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Ouvert à tous à partir de 3 ans (enfants accompagnés). 9€ tarif plein, 7€ tarif réduit et gratuit moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez créer votre éventail en papier, aidé de votre imagination !

Château de Morlanne Carrère du château, 64370 Morlanne Morlanne 64370 Lahargue Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 60 27 http://www.chateaudemorlanne.fr Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Son architecture de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de Lordat.

Hélène et Raymond Ritter, derniers propriétaires privés, permirent dans les années 1970 la renaissance du château avant de léguer ce dernier ainsi que toute leur collection d’objets d’art au département des Pyrénées-Atlantiques.

Venez créer votre éventail en papier, aidé de votre imagination !

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