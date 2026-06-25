Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 juillet 2026.

Morlanne

Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

10h30, pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…) sur le thème d’Halloween. Sur réservation. 15h, pour les Géants de 7/11 ans atelier blason. Fabrication d’un blason personnalisé en respectant les codes de l’héraldique ! .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne

L’événement Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran