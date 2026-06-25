Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 juillet 2026.
Morlanne
Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
10h30, pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…) sur le thème d’Halloween. Sur réservation. 15h, pour les Géants de 7/11 ans atelier blason. Fabrication d’un blason personnalisé en respectant les codes de l’héraldique ! .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne
L’événement Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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