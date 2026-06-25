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Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Château de Morlanne
Adresse
34 Carrère du Château
Ville
64370 Morlanne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Morlanne

Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

10h30, pour les Pitchouns de 3 à 6 ans les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…) sur le thème d’Halloween. Sur réservation. 15h, pour les Géants de 7/11 ans atelier blason. Fabrication d’un blason personnalisé en respectant les codes de l’héraldique !   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne

L’événement Atelier bouclier et couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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