Informations pratiques

Morlanne

Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne

Château de Morlanne Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres et animation frappe de monnaie en continu. 11h, 17h visites guidées avec dégustations de vins ou infusions. 15h caminade, visite théâtralisée autour du château. .

Château de Morlanne Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne

Program in progress

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran