Turenne

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne

170 rue de Officiers Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Sur le thème du patrimoine en danger.

Présentation du chantier de rénovation des remparts du château, levée de fonds pour la dernière tranche.

Horaires d’ouverture 10h30-18h (dernière entrée 45 minutes avant la fermeture).

Entrée payante. .

170 rue de Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 31 02 68 info@chateau-turenne.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme