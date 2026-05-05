Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne Turenne
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne Turenne samedi 19 septembre 2026.
Turenne
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne
170 rue de Officiers Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Sur le thème du patrimoine en danger.
Présentation du chantier de rénovation des remparts du château, levée de fonds pour la dernière tranche.
Horaires d’ouverture 10h30-18h (dernière entrée 45 minutes avant la fermeture).
Entrée payante. .
170 rue de Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 31 02 68 info@chateau-turenne.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Turenne Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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